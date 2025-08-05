Girişimciye 3 fırsat: Gençlere devlet desteklerinin kapıları açılıyor

Girişimlerin iş fikirleri hem devlet hem özel sektör tarafından destekleniyor. Devlet destekleri kapsamında hem geri ödemeli hem geri ödemesiz imkanlar bulunuyor. KOSGEB, TÜBİTAK ve İŞKUR vasıtasıyla, iş kurmak ve işini büyütmek isteyen gençlere finansman desteği sağlanıyor. İşte bu kurumların girişimcilere yönelik programları...



GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI:

KOSGEB, 2024 yılında güncellenen Girişimci Destek Programı kapsamında iş kurmak ve geliştirmek isteyen KOBİ'lere 2 milyon liraya varan destek veriyor. İş Geliştirme Desteği kapsamında, girişimcilere 1.5 milyon lira üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranı ile geri ödemeli destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin lira daha ekleniyor. İşletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderlerine destek sağlanıyor. Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmıyor, işletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlıyor. Program kapsamında yılda iki kez çağrıya çıkılıyor.



Girişimciye 3 fırsat (Takvim.com.tr)



BİGG YATIRIM PROGRAMI:

TÜBİTAK, Bireysel Genç Girişim (BİGG) Yatırım Programı kapsamında girişimci gençlere 900 bin liraya varan sermaye desteği sağlıyor. Bu kapsamda yılda iki kez çağrıya çıkıyor. Akıllı ulaşım ve üretim sistemleri, enerji ve temiz teknolojiler, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme gibi tematik alanlarda fikri olan, AR-GE, inovasyon içeren projesini geliştirmek için kendi şirketini kurmak isteyen girişimci adayları programa başvuru yapabiliyor. Destek tutarı, başvurusu kabul edilenlere geri ödemesiz olarak veriliyor. Tutar, TÜBİTAK BİGG Fonu ile yüzde 3 hisse karşılığında yatırım olarak kuruluşa aktarılıyor.



Girişimciye 3 fırsat (Takvim.com.tr)



İŞKUR'DAN HİBE FIRSATI:

İŞKUR, kendi işini kurmak isteyen engellilere 580 bin, eski hükümlülere de 435 bin liraya varan hibe destek sunuyor. Program, yılda iki kez başvuruya açılıyor. Engelli destekleri 3 başlıkta veriliyor. Bu kapsamda kuruluş işlemleri desteği 30 bin lira, işletme gideri desteği tarım ve hayvancılık projelerinde 60 bin, diğer sektörlerde 115 bin lira, kuruluş desteği de tarım ve hayvancılıkta 350 bin, diğerlerinde 435 bin lira olarak belirlendi.