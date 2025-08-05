Enflasyonda düşüş eğilimi devam ediyor!

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Temmuz'da yüzde 2.06 ile piyasa beklentisinin altında arttı. Haziran'da yüzde 35.05 olan yıllık enflasyon da Temmuz'da yüzde 33.52 ile 44 ayın en düşük seviyesine geriledi.



14 AYDA 41.93 PUANLIK DÜŞÜŞ: Enflasyonda Mayıs 2024'te görülen yüzde 75.45'lik seviyenin ardından başlayan düşüş art arda 14 aya taşındı. 14 ayda yaşanan düşüş 41.93 puana ulaştı. Temmuz'da en yüksek artış yüzde 5.78 ile konut ve yüzde 5.69 ile alkollü içecek ve tütünde olurken, giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 5.82'lik düşüş yaşandı.



EN ÇOK PATATES UCUZLADI: Tüketici fiyatları bazında Temmuz'da en yüksek fiyat artışı yüzde 26.41 ile doğalgaz ve ilgili abonelik ücretlerinde gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 15.92 ile patates olarak belirlendi.



KİRA ARTIŞ ORANI % 41.13: Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ağustos ayı kira artış oranları da belli oldu. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre kira artış tavanını belirleyen 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 41.13 olarak gerçekleşti.



HEDEF YIL SONUNDA YÜZDE 20'LI SEVİYELER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Yıl sonunda enflasyonu yüzde 20'li seviyelere indirmeyi ve fiyat istikrarı içinde milletimizin refahını kalıcı biçimde artırmayı amaçlıyoruz.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Yıl sonunda enflasyonun TCMB'nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.



Ticaret Bakanı Ömer Bolat: İç ticarette ekonomik temellerle açıklanmayacak şekilde fahiş fiyat artışlarına yönelenlerin ve rekabet koşullarını bozmaya tevessül edenlerin üzerine gidilmeye devam ediliyor.