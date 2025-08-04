SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Temmuzda fiyatı en fazla düşen patates oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın ikinci yarısının ilk enflasyon verilerini oluşturacak olan temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, en çok ucuzlayan ürün yüzde 15,92 ile patates olarak belirlendi.

Giriş Tarihi :04 Ağustos 2025 , 11:02 Güncelleme Tarihi :04 Ağustos 2025 , 11:02
Temmuzda fiyatı en fazla düşen patates oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Tüketici fiyatları bazında temmuzda en yüksek fiyat artışı yüzde 26,41 ile doğal gaz ve ilgili abonelik ücretlerinde gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 15,92 ile patates olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, doğal gaz ve ilgili abonelik ücretlerindeki fiyat artışını, yüzde 19,71 ile deniz ve yurt içi su yolu ile yolcu taşımacılığı ve yüzde 15,85 ile toz kakao izledi.

Alışveriş (AA)Alışveriş (AA)

Temmuzda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 13,91 ile bira, yüzde 11,24 ile alkollü içecekler (rakı, viski, votka vb.), yüzde 7,28 ile sağlık sigortası ve yüzde 6,71 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları (benzin, motorin, motor yağı) yer aldı.

EN ÇOK PATATES UCUZLADI
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 15,92 ile patateste gerçekleşti. Bunu yüzde 9,61 ile kahvaltılık tahıl ürünleri, yüzde 8,75 ile taze meyveler, yüzde 8,23 ile kadın giyim, yüzde 6,98 ile erkek giyim takip etti.

Alışveriş (AA)Alışveriş (AA)

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, temmuzda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Doğal gaz ve ilgili abonelik ücretleri 26,41
Deniz ve yurt içi su yolu ile yolcu taşımacılığı 19,71
Toz kakao 15,85
Bira 13,91
Alkollü içecekler (rakı, viski, votka vb.) 11,24
Sağlık sigortası 7,28
Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları (benzin, motorin, motor yağı) 6,71
Hastane hizmetleri 6,43
Telefon (mobil ve sabit hat) ve internet ücretleri 5,68
Kitaplar 5,64

Temmuzda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Patates -15,92
Kahvaltılık ve tahıl ürünleri -9,61
Taze meyveler -8,75
Kadın giyim -8,23
Erkek giyim -6,98
Çocuk giyim -6,10
Tavuk eti -5,52
Çocuk ve bebek ayakkabısı -4,33
Bebek giyim -4,13
Erkek ayakkabısı -2,32


TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TÜİK 2025 yılı temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı! Bakan Şimşek duyurdu: 44 ayın en düşük seviyesinde
YPG’den Deyrizor ve Rakka pazarlığı! Entegrasyon sürecine öz yönetim takozu... Şam katılım diyor Abdi ortaklık istiyor
Borsa İstanbul
EMEKLİ MEMUR ZAMMINDA 3 TAHMİN 3 ORAN: TÜİK’ten ilk veri geldi hesap değişti! Ocakta SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne alacak?
Kraliyet sapkınlığı o kitapta ayyuka çıktı! Epstein’ın Prens Andrew sözleri: İkimiz de bağımlıyız
Avrupa’da Fenerbahçe, Samsunspor, Beşiktaş ve Başakşehir’in rakipleri belli oluyor
Türk Telekom
Fenerbahçe’den bir bomba daha! Kerem Aktürkoğlu ile beraber gelecek
CHP’li Rıza Akpolat yasak aşkına düğünü rüşvet fonundan yaptı!
Damla Kent projesinde gayrimenkul sertifikası için talep toplama bugün başlıyor!
Emekliye 28 bin 500 lira promosyon! Ağustos ayı kampanyaları açıkladı: Hangi banka ne kadar veriyor?
Meteoroloji’den 39 ile yağış 4 ile sarı kod uyarısı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak için tarih verildi
TSK’nın komuta kademesi şekilleniyor! Yüksek Askeri Şura Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak: Hangi kararlar alınacak?
Fenerbahçe’nin orta alan için düşündüğü son yıldızı TAKVİM açıklıyor! Bentancur harekatı
Kim Milyoner Olmak İster’de 104 bin takipçili Habibe teyze 1 milyon TL değerindeki soruyu açmayı başardı! TDK’ya göre hangisinin içinde geçtiği deyim yoktur sorusunda çekildi...
Ben Gvir yüzlerce İsrailli yerleşimci ile Mescid-i Aksa’yı bastı! Netanyahu onayıyla yasadışı ayin | Türkiye’den peş peşe kınama
İzmir’de 28 Şubat kafası! Tesettürlü kadınlara AK Parti Kadın Kolları’ndan mısınız? sözleriyle sataştı | Sert tepki gecikmedi
Başörtüsü zulümden kurtuluyor! İçki haram değil diyen Berrin Sönmez hutbeyi bahane edip Açılıyorum dedi: Medyascope’ta ’CIA’sal provokasyon
İran istihbaratı İsrail askerlerini ifşaladı! Tahran’ı vuran pilotların isimleri, yüzleri paylaşıldı
Beşiktaş Mehdi Taremi ile prensipte anlaştı!