Ağustos ayı yaşlı ve engelli aylığı ödeme takvimi 2025: Zamlı maaşlar yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı

Sosyal yardım politikalarında insan odaklı ve hak temelli yaklaşımı benimseyen yetkililer, engelli ve yaşlı vatandaşların hayatın her alanına tam katılımını sağlamak amacıyla önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki güncelleme doğrultusunda yaşlı ve engelli aylıklarında artışlı ödemeler yapılmaya başlandı.
(Takvim Foto Arşiv)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlıların hayatın her alanına tam ve etkin katılımlarını sağlama, bağımsız bir yaşam sürmelerine destek olma hedefiyle çalıştıklarını, eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanında olmayı sürdürdüklerini belirtti.
(Takvim Foto Arşiv)
Hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini aktaran Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini vurguladı.