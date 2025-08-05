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Ağustos ayı yaşlı ve engelli aylığı ödeme takvimi 2025: Zamlı maaşlar yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 yılı Ağustos ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerine başlandığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, toplam 8,13 milyar lira tutarındaki aylıkların vatandaşların hesaplarına aktarılmaya başladığı belirtildi.

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Giriş Tarihi :05 Ağustos 2025 , 11:23 Güncelleme Tarihi :05 Ağustos 2025 , 11:23
Ağustos ayı yaşlı ve engelli aylığı ödeme takvimi 2025: Zamlı maaşlar yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı

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Sosyal yardım politikalarında insan odaklı ve hak temelli yaklaşımı benimseyen yetkililer, engelli ve yaşlı vatandaşların hayatın her alanına tam katılımını sağlamak amacıyla önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki güncelleme doğrultusunda yaşlı ve engelli aylıklarında artışlı ödemeler yapılmaya başlandı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlıların hayatın her alanına tam ve etkin katılımlarını sağlama, bağımsız bir yaşam sürmelerine destek olma hedefiyle çalıştıklarını, eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanında olmayı sürdürdüklerini belirtti.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini aktaran Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini vurguladı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bu doğrultuda yaşlı ve engelli aylığı ödemelerini temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladıklarını bildiren Göktaş, "Ağustos ayı için 4,54 milyar lira yaşlı aylığı, 3,59 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 8,13 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

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