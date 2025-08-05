Ağustos ayı yaşlı ve engelli aylığı ödeme takvimi 2025: Zamlı maaşlar yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı

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Bu doğrultuda yaşlı ve engelli aylığı ödemelerini temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladıklarını bildiren Göktaş, "Ağustos ayı için 4,54 milyar lira yaşlı aylığı, 3,59 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 8,13 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

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