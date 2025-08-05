3 tahmin 3 ayrı oran! Zam farkına dair ipuçları geliyor

Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin Ocak zammı için süreç şimdiden başladı. Memurun ve memur emeklisinin zam oranının belirleneceği toplu sözleşme maratonu sürerken, bu artışa eklenecek enflasyon farkını, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de Ocak zammını gösterecek 6 aylık TÜFE verisinden ilki de belli oldu. TÜİK verilerine göre, Temmuz ayı enflasyonu yüzde 2.06 olarak gerçekleşti.



FARK VERİLECEK

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve emeklilerine de bu ay gerçekleştirilecek toplu sözleşmede belirlenecek zam oranına ilaveten, Eylül 2023 tarihli Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında 2025'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5'i aşması halinde fark verilecek.



Merkez'in tahmini (Takvim.com.tr)



YÜZDE 6.28-11.13 ARASI

Merkez Bankası, yıl sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Bankanın tahmin aralığının üst bandı ise yüzde 29. Son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29.66 oldu. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammı, 2025 enflasyonu yüzde 24 çıkarsa yüzde 6.28 olacak. Enflasyonun yılı yüzde 29'la tamamlaması halinde ise SSK ve Bağ- Kur'lular yüzde 10.56 zam alacak. Yüzde 29.66'lık tahmine göre de zam oranı yüzde 11.13'ü bulabilecek.



Merkez'in tahmini (Takvim.com.tr)



ZAMMI YÜKSELTECEK

Memurların ve memur emeklilerinin alacağı fark ise 2025 enflasyonunun yüzde 24 çıkması halinde yüzde 1.22 olacak. Enflasyon farkı, TÜFE yüzde 29 çıkarsa yüzde 5.30'a, yüzde 29.66 olursa yüzde 5.84'e yükselecek. Bu fark, toplu sözleşme zammına eklenecek.



Piyasa katılımcıları anketi (Takvim.com.tr)



TOPLU SÖZLEŞMEDE ÖN MÜZAKERE MARATONU

Kamuda yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisini etkileyecek olan toplu sözleşme süreci çerçevesinde, bugün kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresi yapılacak. 2026-2027 yıllarını kapsayan ve 11 iş kolundaki kamu görevlisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 8'inci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nin ilk görüşmesinde taraflar takvimi belirleyerek sürece başladı. 11 iş kolunun tekliflerinin ön müzakereleri 1 Ağustos'ta başlarken, dünkü toplantılarla tamamlandı.





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