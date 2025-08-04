TÜİK temmuz ayı enflasyon rakamlarını bugün açıklayacak!

Temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,37 artarken, yıllık bazda yüzde 35,05'e gerilemişti.



BEKLENTİLER NE YÖNDE?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,34 artacağını tahmin ediyor.