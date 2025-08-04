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Taksitle TOGG fırsatı

TOGG, T10X V2 sahibi olma fırsatını bu ay da devam ettiriyor. Bireysel kullanıcılara 1.5 milyon TL'ye kadar kredi imkanı sunan Togg, kurumsal kullanıcılara ise 1 milyon 750 bin TL krediyle 48 ay vadeli seçenekler sunuyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ağustos 2025
Taksitle TOGG fırsatı

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TOGG, kiralar gibi T10X sahibi olma fırsatını bu ay da sürdürüyor. Finansman desteğini daha da artıran Togg, bireysel kullanıcılara T10X V2 için 1.5 milyon lira krediye, kurumsal kullanıcılara ise 1 milyon 750 bin lira krediye 48 ay vadeli seçenekler sunuyor. T10X V2 modeline sahip olmak isteyen bireysel kullanıcılar; 250 bin TL kredi için yüzde 0 faizli, 12 ay vadeli, aylık 20 bin 883 TL taksitli; 1.5 milyon TL kredi için yüzde 2.99 faizli, 48 ay vadeli ve aylık 69 bin 439 TL taksitli; 1 milyon TL kredi için ise yüzde 2.89 faizli, 48 ay vadeli ve aylık 45 bin 280 TL taksitli seçeneklerden faydalanabiliyor. Kurumsal kullanıcılar ise T10X V2'ye, 1 milyon 750 bin TL krediye yüzde 3.09 faizli, 48 ay vadeli ve aylık 72 bin 419 TL taksitli seçenekle sahip olabiliyor. Dileyenler tıpkı bireysel kullanıcılar gibi yüzde 0 faizli, 12 ay vadeli, 250 bin TL krediden yararlanabiliyor.

T10X FİYATLARI GÜNCELLENDİ
Aralık 2023'ten bu yana fiyatı artmayan Togg T10X, otomobillere yönelik ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyatıyla satışa sunuluyor. Buna göre T10X V1 standart menzil 1 milyon 862 bin, V1 uzun menzil 2 milyon 172 bin ve V2 uzun menzil 2 milyon 363 bin lira başlangıç fiyatıyla kullanıcılarla buluşuyor.

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