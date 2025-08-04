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Savunma ihracatı büyümeye devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayisinin Temmuz ihracatının yüzde 128.4 artışla 989.6 milyon dolara ulaştığını kaydetti

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ağustos 2025
Savunma ihracatı büyümeye devam ediyor

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayisinin Temmuz ihracatının yüzde 128.4 artışla 989.6 milyon dolara ulaştığını kaydetti. İlk 7 aylık ihracatın yüzde 38.6 artışla 4 milyar 591 milyon dolar olduğunu aktaran Görgün, "Bu gelişmeler, sürdürülebilir üretimihracat politikalarının sonuçlarını göstermekte, ürün çeşitliliği, platform bazlı çözümler ve sistem ihracatı stratejisinin etkisini yansıtmaktadır. Cumhurbaşkanımız'ın liderliğinde, yerlileşme oranı yüksek çözümlerle küresel pazardaki konumumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

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