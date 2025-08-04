Marketlerin poşet uygulaması incelenecek!

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir başvuruda, bazı zincir marketlerin plastik poşet yerine daha pahalı olan kağıt ve bez çanta satışı yapmasının, tüketiciye ekonomik külfet oluşturduğunu belirterek, konunun denetlenmesi ve bu marketlere yaptırım uygulanması yönünde tavsiye kararı verdi. Kararda, Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar'da market veya mağazaların plastik poşet satışını ortadan kaldırıp sadece "kağıt, file ve bez" gibi daha pahalı alternatifleri sunmasına izin verilmediği, 8. maddede alternatif ekipmanların, plastik poşetlere ek olarak sunulabileceğinin düzenlendiğine işaret edildi.