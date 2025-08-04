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Kreşler 24 saat hizmet verecek!

Kamu kurumlarında 24 saat hizmet verecek kreşler açılacak. Kreş hizmeti verilen çocuk sayısı 1.9 milyondan 2.5 milyona çıkacak...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ağustos 2025
Kreşler 24 saat hizmet verecek!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Aile Yılı" ilan ettiği 2025'te hem nüfusun artırılması hem de kadınların istihdamının desteklenmesi için yeni bir adım daha atıldı. Yarım zamanlı çalışma ve doğum teşviklerinin ardından, kamu kurumlarında 24 saat hizmet verecek kreş ve bakımevleri açılacak. Kamu kurumları ilk aşamada çalışanlarının çocukları için kreş ve bakımevleri ihtiyaçlarını belirleyecek. Türkiye'de 39 bin 127 kreş ve bakım evinde 1 milyon 937 bin 329 çocuğa hizmet veriliyor. Hedef 2.5 milyona kreş ve bakımevi hizmet vermek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığını yaptığı Nüfus Politikaları Kurulu'nda ele alınan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Aile Bakanlığı'nın koordine edeceği kreş adımının detayları şöyle:

HANGİ KURUMLAR ÖNCELİKLİ OLACAK?: Özellikle personel sayısının fazla olduğu ya da 7 gün 24 saat esasına göre çalışan kamu kurum ve kuruluşları bakımından, bakanlık merkez teşkilatları, üniversiteler, adliyeler, il emniyet müdürlükleri, şehir hastaneleri öncelikli olacak.

TASARRUF TEDBİRLERİNE TAKILIR
MI?: Dinamik nüfus yapısının korunması ve çalışma hayatının doğurganlık hızı üzerindeki etkilerinin en aza indirilmesi ve bu doğrultuda kreş, çocuk bakımevi hizmeti verilmesi amacıyla arsa alınmasına izin verilecek. Ayrıca kamulaştırma, yeni inşaata başlanılması veya bu amaçla kiralama yapılması da bu izin kapsamında olacak.

KURUMLAR NE YAPACAK?:
Söz konusu izin kapsamında yeni faaliyete geçirilecek kreş ve gündüz bakımevleri en geç faaliyete geçtiği ay sonuna kadar Cumhurbaşkanlığı'na bildirilecek. Kreş ve çocuk bakımevi hizmeti öncelikli olarak kurumların kendilerine ait binalarda verilecek. Kurumlara ait uygun yer bulunmaması halinde anılan hizmet için arsa alınması ya da kamulaştırılması, yeni inşaata başlanılması veya kiralama yapılmasından önce bu amaçla kullanılacak Hazine'ye ait taşınmaz olup olmadığı tespit edilecek. Yapılacak harcamalarda azami tasarruf anlayışı içerisinde hareket edilecek.

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