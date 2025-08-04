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Havada rekor üstüne rekor

İstanbul Havalimanı, 2 Ağustos’ta günlük 282 bin 70 yolcu ve bin 698 uçuş ile Avrupa rekorunu kırarken; Antalya Havalimanı da uçuş ve yolcu sayısında zirvesini yeniledi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ağustos 2025
Havada rekor üstüne rekor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul ve Antalya havalimanlarının 2 Ağustos'ta rekor yolcu ve uçak trafiğine ev sahipliği yaptığını kaydetti. Uraloğlu, Türkiye'nin en yüksek yolcu kapasitelerine sahip İstanbul ve Antalya havalimanlarında, önceki gün rekor yolcu ve uçak sayısına ulaşıldığını bildirdi. İstanbul Havalimanı'nda 2 Ağustos'ta kaydedilen yolcu sayısıyla, havalimanı tarihinde bir ilke imza atıldığını belirten Uraloğlu, "İstanbul Havalimanımız, günlük 282 bin 70 yolcu ve bin 698 uçuşla hem Türkiye'de hem de Avrupa'da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek yolcu ve uçuş sayısına ulaşarak bir kez daha tarihi bir rekora imza atmıştır" ifadelerini kullandı. Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda aynı gün hem yolcu hem de uçak trafiği rekorlarının bir kez daha kırıldığına işaret ederek, "Havalimanımız bir günde bin 225 uçuş ve 228 bin 427 yolcuyla tüm zamanların rekorunu kırdı" bilgisini verdi.

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