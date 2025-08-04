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Gayrimenkul sertifikası için talep toplama bugün başlıyor!

İstanbul Başakşehir’de hayata geçirilecek Damla Kent projesinin gayrimenkul sertifikaları için talep toplama işlemi bugün başlayacak. Borsada işlem görecek sertifikalar, isteyene yatırım, isteyene de küçük birikimle ev sahibi olma fırsatı sunacak...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ağustos 2025
Gayrimenkul sertifikası için talep toplama bugün başlıyor!

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Emlak Konut güvencesiyle İstanbul Başakşehir'de hayata geçirilecek Damla Kent projesi, "Gayrimenkul Sertifikası" modeliyle halka arz ediliyor. Borsa İstanbul'da işlem görecek, hisse senedi gibi alınıp satılabilecek Gayrimenkul Sertifikası için talep toplama bugün başlayıp 8 Ağustos'a kadar sürecek. TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliği ile hayata geçirilecek Damla Kent projesinin işlem kodu "DMLKT" olacak.

Damlaya damlaya ev olacak (AA)Damlaya damlaya ev olacak (AA)

Gayrimenkul Sertifikası'nın halka arz fiyatı, değerleme fiyatı üzerinden yüzde 25 indirimle 7.59 lira olarak belirlendi. Yatırımcılar talep toplama döneminde Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere tüm banka ve aracı kurumlardaki yatırım hesapları üzerinden, "DMLKT" işlem kodunu kullanarak dilediği kadar sertifika için talepte bulunabilecek. 5 etaptan oluşacak Damla Kent Projesi kapsamında 5 bin 325 adet konut ve 244 adet ticari ünite inşa edilecek. Projenin ilk etabında yer alan bin 540 konut, Gayrimenkul Sertifikası ile halka arz olacak. Sürecin devamında ise ikinci etapta bulunan 674 konutun halka arz edilmesi planlanıyor. Bu model, küçük birikimlerle Damla Kent Projesi'nden ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Gayrimenkul Sertifikası, aynı zamanda vatandaşların peşinat, faiz ve taksit yükünü de ortadan kaldırıyor.

Damlaya damlaya ev olacak (AA)Damlaya damlaya ev olacak (AA)

NASIL ALINIR?
Banka ya da aracı kurumda yatırım hesabınız bulunmalı.
Banka veya aracı kurum şubelerinden ya da mobil/internet uygulamalarından yatırım hesabı açma talebi oluşturabilirsiniz.
Hesap açılışı tamamlandıktan sonra hesabınız borsa işlemlerine uygun hale getirilir.
4-8 Ağustos arasında, yatırım hesaplarınız üzerinden talepte bulunabilirsiniz.
Mobil veya internet şubeleri üzerinden işlemler bölümünden Yatırımlar-Halka Arz-Hisse Senedi Halka Arz- Kesin Talep adımlarını izleyin.
'DMLKT' işlem kodunu seçin, almak istediğiniz sertifika adedini girin, ödeme yöntemini belirleyin ve işlemi onaylayın.

Damlaya damlaya ev olacak (AA)Damlaya damlaya ev olacak (AA)

3 SEÇENEK VAR
Tasarruf sahiplerine üç farklı kazanç yöntemi sunuluyor. İlk seçenekte yatırımcı, gerekli miktarda sertifikayı biriktirir ve proje tamamlandığında istediği eve sahip olur. İkinci seçenekte, sertifika biriktiren yatırımcılar, ev almayı tercih etmedikleri durumda 'tali edim' yöntemine başvurabilir. Proje sonunda tali edim kapsamında daireler açık artırmayla satılır. Elde edilen gelir sertifika sahiplerinin yatırım hesaplarına payları oranında aktarılır. Üçüncü seçenekte yatırımcılar, sertifikalarını Borsa İstanbul'da alıp satabilir.

İŞTE SERTİFİKA SAYILARI
Damla Kent projesinde halka arz edilecek konutlar ve karşılık geldiği sertifika adetleri şöyle:
62 metrekarelik 175 adet 1+1 daire, 631 bin 516 adet sertifika
88 metrekarelik 1.076 adet 2+1 daire, 863.276 adet sertifika
144 metrekarelik 758 adet 3+1 daire, 1 milyon 384 bin 916 adet sertifika
194 metrekarelik 205 adet 4+1 daire, 1 milyon 833 bin 345 adet sertifika.

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