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Emekliye 28 bin 500 lira promosyon! Ağustos ayı kampanyaları açıkladı: Hangi banka ne kadar veriyor?

Bankaların Ağustos ayı promosyon kampanyaları belli oldu. 3 banka 27 bin liraya varan ödeme yaparken; “Emekli yakınlarımı da getiririm” diyenlere 28 bin 500 liraya varan kazanç imkanı var...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ağustos 2025
Emekliye 28 bin 500 lira promosyon! Ağustos ayı kampanyaları açıkladı: Hangi banka ne kadar veriyor?

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Emeklilere, dul ve yetimlere banka promosyonu fırsatları sürüyor. Artan maaşlar pek çok emekliye bir üst maaş diliminin promosyonunun yolunu açarken, bankalar da kampanyalarını yeniledi. Bankaların çoğunluğu promosyonu 20 bin lira ve üzerine taşıdı. Ağustos kampanyalarına göre; üç banka 27 bin liraya varan ödeme yaparken, bir banka da 26 bin lira promosyona ilaveten "Emekli yakınlarımı da getiririm" diyenlere 2 bin 500 liraya varan ödeme yapıyor.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

HANGİ BANKA NE VERİYOR?
Bankaların 10.000 liranın altı, 10.000-14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası ve 20.000 lira üzeri maaş dilimleri için ödediği promosyon tutarları sırasıyla şöyle...

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

AKBANK/17.500 LİRAYA VARAN: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca her otomatik fatura talimatına 500, toplamda 2.500 lira.

ALBARAKA TÜRK/25.000 LİRAYA VARAN: Maaşa göre 6.500, 10.400, 13.000, 15.600 lira. Buna ilaveten 2 fatura talimatına 1.400, kredi kartıyla harcamaya 2.000, emekli yakınını getirene kişi başına 1.000, en çok 6.000 lira olmak üzere toplam 9.400 liraya varan ek ödül.

DENİZBANK/27.000 LİRAYA VARAN: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca MobilDeniz, kredili mevduat hesabı, otomatik fatura talimatı ve kredi kartı sahibi olanlara maaş tutarına göre 8.000 liraya varan ek promosyon ve kredi kartı harcamasına 7.000 lira iade fırsatı.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

GARANTİ BBVA/25.000 LİRAYA VARAN:
Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Buna ilaveten Bonus veya Paracard'la 2.000 lira harcamaya 6.000, 2.000 lira avans hesap harcamasına 2.000, yeni sigorta poliçesine de 2.000 lira olmak üzere toplamda 10.000 liraya varan bonus.

ING/25.000 LİRAYA VARAN: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca 5 fatura talimatına 2.500, Turuncu Hesap'a 75.000 lira bakiye getirenlere 2.500, 50 bin lira kredi kullanana 2.500, kredi kartıyla tek Bankaların Ağustos ayı promosyon kampanyaları belli oldu. 3 banka 27 bin liraya varan ödeme yaparken; "Emekli yakınlarımı da getiririm" diyenlere 28 bin 500 liraya varan kazanç imkanı var... seferde 1.000 lira harcayana 2.500 lira olmak üzere 10.000 lira ek ödeme.

İŞ BANKASI/21.000 LİRAYA VARAN: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Buna ilaveten ilk 3 fatura talimatında 1.000, yeni kredi kartıyla tek seferde 1.000 lira alışverişe 5.000 liraya varan MaxiPuan olmak üzere 6.000 liraya varan ek ödül.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

KUVEYT TÜRK/18.000 LİRAYA VARAN: Maaşa göre 7.500, 12.000, 15.000, 18.000 lira.

ŞEKERBANK/20.000 LİRAYA VARAN: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. 2 fatura talimatına ilk iki maaş diliminde 1.000, en üst iki dilimde 2.000 lira, kredi kartı alana 2.000 lira, sigorta yaptırana ilk maaş diliminde 1.000, diğerlerinde 1.500 lira, 25 bin lira krediye de ilk maaş diliminde 1.000, diğerlerinde 2.500 lira.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

TEB/21.000 LİRAYA VARAN: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca 2 otomatik fatura talimatı verenlere ilave 9.000 lira.

TÜRKİYE FİNANS/28.500 LİRAYA VARAN:
Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. 2 fatura talimatına maaş dilimlerine göre 4.500- 6.500-7.500-10.000 lira, yedek hesap açanlara maaş dilimlerine göre 1.500-2.000-2.500-3.000 lira, kredi kartıyla 5.000 lira harcayana 1.000 lira. Toplam promosyon maaş dilimlerine göre sırasıyla 12.000, 17.500, 21.000, 26.000 lira. Ayrıca emekli yakınını getirenlere kişi başına 250, toplamda 2.500 lira.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

VAKIF KATILIM/18.500 LİRAYA VARAN: Maaş dilimlerine göre 5.000, 8000, 10.000, 12.000 lira. 40.000 lira ve üstü aylığa ise 18.500 lira.

VAKIFBANK/27.000 LİRAYA VARAN: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca kredi kartı alıp ayda 1.500 lira harcama yapan yeni müşterilere aylık 1.500, 10 ayda 15.000 liraya varan nakit ödeme.



YAPI KREDİ/ 27.000 LİRAYA VARAN: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca mobil uygulamaya girene 2.000, 2 fatura talimatına 2.000-5.000, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 2.000-5.000 lira arası ödeme.


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