Emekliye 28 bin 500 lira promosyon! Ağustos ayı kampanyaları açıkladı: Hangi banka ne kadar veriyor?

Türk lirası (AA)



GARANTİ BBVA/25.000 LİRAYA VARAN:

Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Buna ilaveten Bonus veya Paracard'la 2.000 lira harcamaya 6.000, 2.000 lira avans hesap harcamasına 2.000, yeni sigorta poliçesine de 2.000 lira olmak üzere toplamda 10.000 liraya varan bonus.



ING/25.000 LİRAYA VARAN: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca 5 fatura talimatına 2.500, Turuncu Hesap'a 75.000 lira bakiye getirenlere 2.500, 50 bin lira kredi kullanana 2.500, kredi kartıyla tek Bankaların Ağustos ayı promosyon kampanyaları belli oldu. 3 banka 27 bin liraya varan ödeme yaparken; "Emekli yakınlarımı da getiririm" diyenlere 28 bin 500 liraya varan kazanç imkanı var... seferde 1.000 lira harcayana 2.500 lira olmak üzere 10.000 lira ek ödeme.



İŞ BANKASI/21.000 LİRAYA VARAN: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Buna ilaveten ilk 3 fatura talimatında 1.000, yeni kredi kartıyla tek seferde 1.000 lira alışverişe 5.000 liraya varan MaxiPuan olmak üzere 6.000 liraya varan ek ödül.

Türk lirası (AA)



KUVEYT TÜRK/18.000 LİRAYA VARAN: Maaşa göre 7.500, 12.000, 15.000, 18.000 lira.



ŞEKERBANK/20.000 LİRAYA VARAN: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. 2 fatura talimatına ilk iki maaş diliminde 1.000, en üst iki dilimde 2.000 lira, kredi kartı alana 2.000 lira, sigorta yaptırana ilk maaş diliminde 1.000, diğerlerinde 1.500 lira, 25 bin lira krediye de ilk maaş diliminde 1.000, diğerlerinde 2.500 lira.

Türk lirası (AA)



TEB/21.000 LİRAYA VARAN: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca 2 otomatik fatura talimatı verenlere ilave 9.000 lira.



TÜRKİYE FİNANS/28.500 LİRAYA VARAN:

Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. 2 fatura talimatına maaş dilimlerine göre 4.500- 6.500-7.500-10.000 lira, yedek hesap açanlara maaş dilimlerine göre 1.500-2.000-2.500-3.000 lira, kredi kartıyla 5.000 lira harcayana 1.000 lira. Toplam promosyon maaş dilimlerine göre sırasıyla 12.000, 17.500, 21.000, 26.000 lira. Ayrıca emekli yakınını getirenlere kişi başına 250, toplamda 2.500 lira.

Türk lirası (AA)



VAKIF KATILIM/18.500 LİRAYA VARAN: Maaş dilimlerine göre 5.000, 8000, 10.000, 12.000 lira. 40.000 lira ve üstü aylığa ise 18.500 lira.



VAKIFBANK/27.000 LİRAYA VARAN: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca kredi kartı alıp ayda 1.500 lira harcama yapan yeni müşterilere aylık 1.500, 10 ayda 15.000 liraya varan nakit ödeme.





YAPI KREDİ/ 27.000 LİRAYA VARAN: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca mobil uygulamaya girene 2.000, 2 fatura talimatına 2.000-5.000, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 2.000-5.000 lira arası ödeme.





YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.