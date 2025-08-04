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Çin Türkiye Avrupa transit demiryolu

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Koridor'da yük taşımacılığı kapsamında 9 Temmuz günü Çin'in Çengdu ve Çongçing şehirlerinden yola çıkan iki trenin bugün Halkalı İstasyonu'ndan Avrupa'ya hareket edeceğini kaydetti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ağustos 2025
Çin Türkiye Avrupa transit demiryolu

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Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Koridor'da yük taşımacılığı kapsamında 9 Temmuz günü Çin'in Çengdu ve Çongçing şehirlerinden yola çıkan iki trenin bugün Halkalı İstasyonu'ndan Avrupa'ya hareket edeceğini kaydetti. Çin ile Avrupa arasında kesintisiz demiryolu taşımacılığı sağlayan Orta Koridor'un stratejik önemine dikkati çeken Uraloğlu, Çengdu'dan Polonya'nın Lodz şehrine gidecek trenin 10 bin 400, Çongçing'den Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye ilerleyen ikinci trenin de 10 bin 998 kilometre kat edeceğinin altını çizdi.

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