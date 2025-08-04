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Çevre temizliğine pür dikkat! 6 aylık süreçte kesilen ceza 2.6 milyar lirayı aştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yılın ilk 6 ayında çevreyi kirleten tesis ve deniz araçlarına ceza yağdırdı. Yoğun denetimler kapsamında 6 aylık süreçte kesilen toplam cezanın tutarı 2.6 milyar lirayı aştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ağustos 2025
Çevre temizliğine pür dikkat! 6 aylık süreçte kesilen ceza 2.6 milyar lirayı aştı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yılın ilk 6 ayında çevreyi kirleten tesis ve deniz araçlarına ceza yağdırdı. Yoğun denetimler kapsamında 6 aylık süreçte kesilen toplam cezanın tutarı 2.6 milyar lirayı aştı. Ağır kusurlu bulunan 233 işletme ise faaliyetten el çektirildi. Hava, atık, ÇED, su, gürültü ve egzoz gibi 17 ayrı kategoride yapılan denetimlerde en fazla para cezası 939 milyon 510 bin lira ile deniz araçlarına kesildi. Bunu 564 milyon 157 bin lira ile atık kirliliği, 400 milyon 932 bin lira ile de 'Çevresel Etki Değerlendirmesi'ne ilişkin cezalar takip etti.

Bakanlık, ayrıca egzoz kaynaklı kirlilikle mücadele kapsamında taşıtları da sıkı takibe aldı. Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ile yapılan bin 15 araç denetiminde, egzoz sınır değerini aşan ya da emisyon ölçümü yaptırmayan 754 motorlu taşıt sahibine 10 milyon 268 bin lira ceza kesildi. Cezalardan elde edilen gelir çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında kullanılıyor.

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