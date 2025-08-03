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Evde çalışana emeklilik imkanı | Kimler faydalanacak? Nasıl hesaplanıyor?

Bakıcı, gündelikçi, bahçıvan gibi ev hizmetlerinde çalışanlara da emeklilik yolu açık. Burada çalışma günü sayısına göre farklı uygulamalar var. Eksik günleri tamamlama imkanı da bulunuyor.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ağustos 2025
Evde çalışana emeklilik imkanı | Kimler faydalanacak? Nasıl hesaplanıyor?

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Evinde bakıcı, gündelikçi, bahçıvan çalıştıranlar sigorta yükümlülüklerini, bu işleri yapanlar da haklarını merak ediyor. Kanuna göre, ev hizmetlerinde çalıştırılan işçiler için 2 farklı sigorta uygulaması bulunuyor. Hangisinin uygulanacağı, çalışılan gün sayısına göre belirleniyor.

Evde çalışana emeklilik imkanı | Kimler faydalanacak? Nasıl hesaplanıyor? (AA)Evde çalışana emeklilik imkanı | Kimler faydalanacak? Nasıl hesaplanıyor? (AA)

İNDİRİM FIRSATI VAR
Ayda 10 gün ve daha fazla çalıştırılan kişiler için uzun vadeli sigorta primi, yani normal sigorta yaptırılması gerekiyor. İşçinin günlük ücretinin yüzde 37.75'i oranında prim yatırılıyor. Günlük brüt asgari ücret 866,85 lira.

Buna göre; ayda 10 gün çalıştırılan işçi için günlük en az 327,24 lira olmak üzere 3 bin 272 lira, 20 gün çalıştırılan işçi için 6 bin 544 lira prim ödenmesi gerekiyor. Asgari ücret üzerinden ayda 30 gün çalıştırılan işçi için ise 9 bin 817 lira prim ödeme yükümlülüğü bulunuyor. Ancak, primlerini düzenli ödeyenlere 4 puanlık indirim uygulanıyor. Yüzde 33.75 oranında prim yatırılıyor. 10 gün çalıştıran 2 bin 925, 30 gün çalıştıran 8 bin 776 lira ödüyor. Ayda 10 günden fazla çalışanlar eksik günlerini tamamlayabiliyor, kalan günler için ödeme yaparak emeklilik hesabına ekletebiliyor.

Evde çalışana emeklilik imkanı | Kimler faydalanacak? Nasıl hesaplanıyor? (AA)Evde çalışana emeklilik imkanı | Kimler faydalanacak? Nasıl hesaplanıyor? (AA)

NASIL HESAPLANIYOR?
Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalıştırılan işçiler için ise sadece iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeniyor. Bu da günlük 17,34 lira oluyor. İsteyen çalışanlar emeklilik primlerini kendisi yatırabiliyor. Bunun için aylık 8 bin 451 lira prim ödenmesi gerekiyor. Eksik günlerini 30 güne tamamlayanların primleri 4/1-a (SSK) kapsamında sayılıyor.

Evde çalışana emeklilik imkanı | Kimler faydalanacak? Nasıl hesaplanıyor? (AA)Evde çalışana emeklilik imkanı | Kimler faydalanacak? Nasıl hesaplanıyor? (AA)

KOLAY SİGORTA İMKANI
10 günden fazla sigortalı çalışanların sigortası e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Bunun için e-Devlet'te kolay işverenlik bölümüne girerek "Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalıştırılacaklara ilişkin formu" doldurmak gerekiyor. İşveren ve işçi tarafından imzalanan form, işverenin bağlı bulunduğu ilçeye en yakın sosyal güvenlik merkezine veriliyor. Formda, işçinin işe başlama tarihi, evde ne iş yapacağı, ayda kaç gün çalışacağı ve ne kadar ücret alacağına ilişkin bilgiler isteniyor. Kolay işverenlik uygulaması sayesinde her ay prim hizmet belgesi düzenlemek ve buna bağlı olarak damga vergisi ödemek gerekmiyor.

Evde çalışana emeklilik imkanı | Kimler faydalanacak? Nasıl hesaplanıyor? (AA)Evde çalışana emeklilik imkanı | Kimler faydalanacak? Nasıl hesaplanıyor? (AA)

MESAJ DA YETİYOR
10 günden az çalışanların da sigortasını e-Devlet'ten yapmak mümkün. Çalışanların kolay tescil edilebilmesi, tahsilatın daha kolay yapılabilmesi için SMS ile de işlem yapılabiliyor.

Öncelikle sigortalı çalıştıracak kişinin bir defaya mahsus SMS ile kendi TC kimlik numarasını yazıp 5510 kısa mesaj servisine kendini "çalıştıran" olarak kaydettirmesi, daha sonra çalıştıracağı kişinin TC numarası ve ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini 5510 kısa mesaj servisine göndererek sigortalı için tescil kaydı oluşturması şart. Ayrıca ayın hangi gününde çalıştırılacağı bilgisinin her bir gün için ayrı SMS ile gönderilmesi gerekiyor.

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