Evinde bakıcı, gündelikçi, bahçıvan çalıştıranlar sigorta yükümlülüklerini, bu işleri yapanlar da haklarını merak ediyor. Kanuna göre, ev hizmetlerinde çalıştırılan işçiler için 2 farklı sigorta uygulaması bulunuyor. Hangisinin uygulanacağı, çalışılan gün sayısına göre belirleniyor.
Evde çalışana emeklilik imkanı | Kimler faydalanacak? Nasıl hesaplanıyor? (AA)
İNDİRİM FIRSATI VAR
Ayda 10 gün ve daha fazla çalıştırılan kişiler için uzun vadeli sigorta primi, yani normal sigorta yaptırılması gerekiyor. İşçinin günlük ücretinin yüzde 37.75'i oranında prim yatırılıyor. Günlük brüt asgari ücret 866,85 lira.
Buna göre; ayda 10 gün çalıştırılan işçi için günlük en az 327,24 lira olmak üzere 3 bin 272 lira, 20 gün çalıştırılan işçi için 6 bin 544 lira prim ödenmesi gerekiyor. Asgari ücret üzerinden ayda 30 gün çalıştırılan işçi için ise 9 bin 817 lira prim ödeme yükümlülüğü bulunuyor. Ancak, primlerini düzenli ödeyenlere 4 puanlık indirim uygulanıyor. Yüzde 33.75 oranında prim yatırılıyor. 10 gün çalıştıran 2 bin 925, 30 gün çalıştıran 8 bin 776 lira ödüyor. Ayda 10 günden fazla çalışanlar eksik günlerini tamamlayabiliyor, kalan günler için ödeme yaparak emeklilik hesabına ekletebiliyor.
Evde çalışana emeklilik imkanı | Kimler faydalanacak? Nasıl hesaplanıyor? (AA)
NASIL HESAPLANIYOR?
Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalıştırılan işçiler için ise sadece iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeniyor. Bu da günlük 17,34 lira oluyor. İsteyen çalışanlar emeklilik primlerini kendisi yatırabiliyor. Bunun için aylık 8 bin 451 lira prim ödenmesi gerekiyor. Eksik günlerini 30 güne tamamlayanların primleri 4/1-a (SSK) kapsamında sayılıyor.