Evde çalışana emeklilik imkanı | Kimler faydalanacak? Nasıl hesaplanıyor?

KOLAY SİGORTA İMKANI 10 günden fazla sigortalı çalışanların sigortası e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Bunun için e-Devlet'te kolay işverenlik bölümüne girerek "Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalıştırılacaklara ilişkin formu" doldurmak gerekiyor. İşveren ve işçi tarafından imzalanan form, işverenin bağlı bulunduğu ilçeye en yakın sosyal güvenlik merkezine veriliyor. Formda, işçinin işe başlama tarihi, evde ne iş yapacağı, ayda kaç gün çalışacağı ve ne kadar ücret alacağına ilişkin bilgiler isteniyor. Kolay işverenlik uygulaması sayesinde her ay prim hizmet belgesi düzenlemek ve buna bağlı olarak damga vergisi ödemek gerekmiyor.

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MESAJ DA YETİYOR

10 günden az çalışanların da sigortasını e-Devlet'ten yapmak mümkün. Çalışanların kolay tescil edilebilmesi, tahsilatın daha kolay yapılabilmesi için SMS ile de işlem yapılabiliyor.

Öncelikle sigortalı çalıştıracak kişinin bir defaya mahsus SMS ile kendi TC kimlik numarasını yazıp 5510 kısa mesaj servisine kendini "çalıştıran" olarak kaydettirmesi, daha sonra çalıştıracağı kişinin TC numarası ve ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini 5510 kısa mesaj servisine göndererek sigortalı için tescil kaydı oluşturması şart. Ayrıca ayın hangi gününde çalıştırılacağı bilgisinin her bir gün için ayrı SMS ile gönderilmesi gerekiyor.

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