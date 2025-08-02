600 bin kamu işçisine zam teklifi! Ne kadar olacak?

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la 4 saat süren sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede hükümet tarafından kamu işçisi zammı için 5. teklif yapıldı.

Bu teklifte hem ücret artışı hem de seyyanen artış yapıldı. İşte teklife ilişkin detaylar: Birinci yıl birinci altı ay zammı yüzde 24 olacak. 2025 yılı ikinci altı ayında ise işçilerin brüt çıplak ücretlerine 50 TL / gün seyyanen artış yapılacak. Böylece ikinci 6 ay için toplam yüzde 14,5 civarında zam gerçekleşmiş olacak.

İşçilerin seyyanen zam yapılmış ücretlerine ayrıca yüzde 11 oranında zam yapılacak. 2026 yılı birinci altı ay zammı yüzde 10 oranında olacak. 2026 yılı ikinci altı ay zammı ise yüzde 6 oranında zam yapılacak. Ayrıca, önceki dönem enflasyon farkından kaynaklı yüzde 3.68 oranında zam yapılacak.



TABAN ÜCRET: Günlük Brüt Çıplak Ücreti bin 400 TL / günün altında olanların ücreti bin 400 TL / güne çekilecek.



SEYYANEN ZAM: Günlük Çıplak Brüt Ücreti 1400 TL/günün üzerinde olanlara 40 TL/ gün seyyanen zam yapılacak.