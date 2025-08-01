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Turizm gelirleri rekora doymuyor! 25.8 milyar dolar

Yılın ilk yarısında 26 milyon 389 bin ziyaretçi ağırlayan Türkiye, 25.8 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek 6 aylık turizm gelirini elde etti...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Ağustos 2025
Turizm gelirleri rekora doymuyor! 25.8 milyar dolar

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Türkiye turizmde yeni rekora imza attı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yılın ilk 6 ayında turizm gelirinde 25.8 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşıldığını söyledi.

ROTA 64 MİLYAR $
İkinci çeyrek gelirinin geçen sene 15 milyar dolarken, bu yıl 16.3 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Ersoy, "Yıl sonu hedefimiz ise geçen yılki 61.1 milyar dolardan 64 milyar dolara çıkmak. Yüzde 4.7 gelir artışı hedefliyoruz. İlk 6 aya baktığımızda yüzde 7.6'lık bir gelir artışı yakaladık. Kişi başı gecelik gelirin ciddi oranda artması ve ortalama kalış süresinin beklentinin üzerinde gerçekleşmesi, toplam geliri olumlu yönde etkiledi. 64 milyar dolarlık yıl sonu hedefimize adım adım ilerliyoruz" dedi. Ersoy, ziyaretçi sayısının da ilk 6 ayda, geçen yıla göre yüzde 1'lik artışla 26 milyon 389 bine ulaştığını belirtti.

'EKONOMİYE GÜÇ KATIYOR'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Turizm verileri, OVP hedeflerimiz ile uyumlu gerçekleşmekte.
Cari açığı azaltıcı, istihdamı ve ekonomik aktiviteyi destekleyici mahiyeti ile turizm sektörü istikrar içinde büyümemize önemli katkı sunmakta" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "Sürdürülebilir cari denge hedefimizi destekleyen turizm sektörü, ekonomimize güç katıyor" diye konuştu.

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