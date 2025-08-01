İhracat Samsun’a çıkarma yapıyor!

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye İhracat Seferberliği Programı"nın 14'üncü ayağı yarın Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla Samsun'da gerçekleşecek. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın açılış konuşmalarıyla başlayacak zirve, Bakan Ömer Bolat'ın Türkiye'nin ihracat politikalarına dair yeni yaklaşımlarını ele aldığı özel oturum ile devam edecek.



İhracat sektörünün dinamiklerine dair kapsamlı bir değerlendirme yapması beklenen bu oturum, katılımcılara geleceğe yönelik stratejik vizyon sunacak. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek bu özel oturumda, ihracat sektörünün mevcut durumu ve 2025 hedefleri değerlendirilecek.