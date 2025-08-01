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Gençler için önemli viraj! Üniversite fiyatları cep yakıyor

Gençleri tercih heyecanı sararken, vakıf üniversitelerinin fiyatları da belli oldu. Yıllık fiyat 1.6 milyon liraya kadarç ıktı. Bazılarında taksitli ödemeye fiyat farkı konulduğu görüldü...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Ağustos 2025
Gençler için önemli viraj! Üniversite fiyatları cep yakıyor

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YKS sonuçlarının açıklamasının ardından tercih süreci başlarken, vakıf üniversiteleri de bu yıl kayıt yaptıracak gençler için eğitimöğretim ücretlerini duyurdu. Geçen yıl yıllık ücreti 1.1 milyon lira olan Sabancı Üniversitesi'nin yeni fiyatı 1 milyon 595 bin lira oldu. Geçen yıl 1 milyon 75 bin lira olan Koç Üniversitesi'nin tıp hariç 2025-2026 eğitim öğretim ücreti KDV dâhil 1 milyon 590 bin lira olarak açıklandı. Koç Üniversitesi'nin yarı burslu tıp fakültesinin ücreti ise 800 bin liradan 1 milyon 185 bin liraya çıktı. Bilkent Üniversitesi geçen yıl 620 bin lira olan eğitim-öğretim ücretini bu yıl için 950 bin lira olarak duyurdu. Başkent Üniversitesi, tıp ve diş hekimliği fakültelerinde geçen yıl 820 bin lira olan ücreti 1 milyon 480 bin liraya çıkardı. Mühendislik fakültesi 990 bin, eczacılık ise yüzde 1.2 milyon lira oldu.

TAKSİT YÜKSELTİYOR
Bazı okullarda açıklanan ücretlerin peşin ödemelerde geçerli olacağı belirtildi. Eğer aileler eğitim ücretini güz ve bahar dönemleri olmak üzere iki taksitte ödemek isterlerse toplam ücret açıklanan rakamlardan daha yükseğe denk geliyor.

TERCİH SÜRECİ BUGÜN BAŞLADI
Ünıversite adayları için 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025- YKS) tercih süreci bugün başladı. Adaylar tercihlerini 13 Ağustos'a kadar tamamlayabilecek. Tercih işlemleri ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılabilecek.

Adaylara ön bilgi verilmesi amacıyla 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu önceki gün yayımlanmıştı. Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor

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