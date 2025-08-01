Doğum yardımları yatırıldı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı doğum yardımı ödemelerinin dün hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. "2025 Aile Yılı" kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini hatırlatan Göktaş, bu kapsamda 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık bin 500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini belirtti. Bakan Göktaş, "Bugüne kadar 299 bin 421 annenin hesabına yaklaşık 2.6 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk" dedi.