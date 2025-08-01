Adalet Bakanlığına 5 bin personel alımı yapılacak! Başvuru bugün başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 'adalet teşkilatına 20 bin yeni personelin' 5 bininin alımı için düğmeye basıldı. Adalet Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü'nce bin 500 sözleşmeli zabıt katibi alımı gerçekleştirilecek. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü ise sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 şoför, 29 aşçı, 2 kaloriferci, 30 hasta bakıcı, 24 hizmetli olmak üzere 3 bin 500 personel alacak. İki genel müdürlüğün toplam 5 bin personel alımı uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre yapılacak.



Adalet komisyonlarınca yapılacak sınava, 2024 yılı KPSS'de lisans mezunları KPSSP3, ön lisans mezunları KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları KPSSP94'te 70 puan ile daha yukarı puan alanlar başvurabilecek. CTE Genel Müdürlüğü'nün alımlarına ilişkin başvurular e-Devlet üzerinden, Personel Genel Müdürlüğü'nün alımlarına ilişkin başvurular ise Kariyer Kapısı Platformu'nun "isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr" adresinden gerçekleştirilecek. Başvurular, 1-15 Ağustos'ta alınacak.