Kreşler artacak memurlar sevinecek! Kamu kurumlarına genelge

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nden kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen genelgeyle, kreş ve çocuk bakımevlerinin kapasitelerinin artırılması ve yenilerinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara önem verilmesi gerektiği bildirildi. Genelgede "Özellikle personel sayısının fazla olduğu ya da 7 gün 24 saat esasına göre çalışan kamu kurum ve kuruluşları bakımından, bakanlık merkez teşkilatları, üniversiteler, adliyeler, il emniyet müdürlükleri, şehir hastaneleri gibi, yeterli kapasitede ve gereken hallerde 24 saat hizmet verebilecek kreş ve çocuk bakımevi hizmeti sağlanması hususunda da gerekli özenin gösterilmesi beklenmektedir" denildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu adım, Nüfus Politikaları Kurulumuzda uzun süredir üzerinde çalıştığımız yapısal reformlardan biriydi" değerlendirmesi yaptı.