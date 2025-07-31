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Gayrimenkul Sertifikası modeli devreye giriyor!

İstanbul Başakşehir’de hayata geçirilecek Damla Kent projesinde ‘Gayrimenkul Sertifikası’ modeliyle halka arz süreci başlıyor. İşlem kodu ‘DMLKT’ olarak belirlenirken, talepler 4-8 Ağustos’ta toplanacak...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Temmuz 2025
Gayrimenkul Sertifikası modeli devreye giriyor!

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Emlak Konut güvencesiyle İstanbul'un Başakşehir ilçesinde hayata geçirilecek Damla Kent projesi, "Gayrimenkul Sertifikası" modeliyle halka arz ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Emlak Konut tarafından geliştirilen, SPK onayı alan geleceğin gayrimenkul finansman çözümü Gayrimenkul Sertifikası, Borsa İstanbul'da 4-8 Ağustos tarihleri arasında "DMLKT" işlem kodu ile yatırımcılarla buluşacak. Gayrimenkul Sertifikası'nın halka arz fiyatı, değerleme fiyatı üzerinden yüzde 25 indirimle 7.59 lira olarak belirlendi.

Küçük birikimle ev fırsatı başlıyor (AA)Küçük birikimle ev fırsatı başlıyor (AA)

PEŞİNAT, TAKSİT VE FAİZ YÜKÜNE SON...
Bu model, küçük birikimlerle Damla Kent Projesi'nden ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Gayrimenkul Sertifikası, vatandaşların peşinat, faiz ve taksit yükünü ortadan kaldırıyor. 5 etaptan oluşacak Başakşehir'deki Damla Kent Projesi kapsamında 5 bin 325 adet konut ve 244 adet ticari ünite inşa edilecek. Projenin ilk etabında yer alan bin 540 konut, Gayrimenkul Sertifikası ile halka arz olacak. Sürecin devamında ise ikinci etapta bulunan 674 konutun halka arz edilmesi planlanıyor.

İŞLEM KODU DMLKT
Projeden ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Gayrimenkul Sertifikası talep toplama döneminde Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere tüm banka ve aracı kurumlardaki yatırım hesapları üzerinden, "DMLKT" işlem kodunu kullanarak dilediği kadar sertifika için talepte bulunabilecek.

Küçük birikimle ev fırsatı başlıyor (DHA)Küçük birikimle ev fırsatı başlıyor (DHA)

1.540 KONUT SUNULACAK
1+1'DEN 4+1'e kadar farklı daire seçenekleri bulunan proje, eğitim kurumlarına, hastanelere ve camilere yakınlığıyla hayatı kolaylaştırıyor. Damla Kent; geniş meydanlara, yemyeşil parklara, çocuk oyun alanlara, kapalı otoparklara, yürüyüş ve bisiklet yollarına sahip. Büyüklüğü ve konumuyla da dikkati çeken proje; Kuzey Marmara, TEM, O3 ve Basın Ekspres yollarına, 3 metro ve 1 tramvay hattına erişim kolaylığı sağlıyor. Ayrıca, İstanbul Havalimanı ve Başakşehir Şehir Hastanesi'ne de komşu konumda yer alıyor. Damla Kent'in halka arz olacak ilk etabında bulunan bin 540 konut, Gayrimenkul Sertifikası modeliyle satışa sunulacak. Yatırımcılar sertifikalarını biriktirerek ev sahibi olabilecek ya da Borsa İstanbul'da alım-satım yaparak birikimlerini değerlendirebilecek.

İŞTE SERTİFİKA SAYILARI
Damla Kent projesinde halka arz edilecek konutlar ve karşılık geldiği sertifika adetleri şöyle:
62 metrekarelik 175 adet 1+1 daire, 631 bin 516 adet sertifika
88 metrekarelik 1076 adet 2+1 daire, 863.276 adet sertifika
144 metrekarelik 758 adet 3+1 daire, 1 milyon 384 bin 916 adet sertifika
194 metrekarelik 205 adet 4+1 daire, 1 milyon 833 bin 345 adet sertifika...

Küçük birikimlerle ev sahibi olma fırsatı (DHA)Küçük birikimlerle ev sahibi olma fırsatı (DHA)

3 AVANTAJLI SEÇENEK
Gayrimenkul Sertifikası ile tasarruf sahiplerine üç farklı kazanç yöntemi sunuluyor.
Konut Edinme Hakkı'nda (Asli Edim) yatırımcı, almak istediği ev için gerekli miktarda sertifikayı bütçesine uygun şekilde biriktirir ve proje tamamlandığında istediği eve sahip olur.
Nakit Kazanma Hakkı'nda (Tali Edim) Gayrimenkul Sertifikası biriktiren yatırımcılar, ev almayı tercih etmedikleri durumda 'Tali Edim' yöntemine başvurabilir. TOKİ ve Emlak Konut, proje sonunda tali edim kapsamında daireleri açık artırmayla satışa çıkarır. Elde edilen gelir sertifika sahiplerinin yatırım hesaplarına payları oranında nakit olarak aktarılır.
Üçüncü seçenekte ise Alım-Satım'da, (Hisse Gibi İşlem) asli ya da tali edimi tercih etmeyenler, sertifikalarını Borsa İstanbul'da alıp satarak, piyasa koşullarına bağlı kâr etme imkanına sahip olabilir.

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