Ekonomi ajandası yoğun

Türkiye, Ağustos ayında yoğun veri gündemine sahne olacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 2 Ağustos'ta Samsun'da düzenleyeceği toplantıda Temmuz ayı dış ticaret verilerini açıklaması planlanıyor.



Türkiye İstatistik Kurumu, 4 Ağustos'ta Temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini duyururken; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da 14 Ağustos'ta bu yılın üçüncü enflasyon raporunu kamuoyuyla paylaşacak. Kamu çalışanlarına yönelik 2026-2027 yıllarını kapsayan "8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" de Ağustos'ta yapılacak. Süreç ay sonuna kadar yürütülecek. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan görüşmelere ilişkin, "Bu yılki toplantımızda da kamu çalışanlarımız ve kamudan emekli olan vatandaşlarımız için çeşitli kazanımlara şahit olacağız" değerlendirmesinde bulunmuştu. Yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verileri ise 1 Eylül'de belli olacak. Bu yılın Nisan- Haziran dönemine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verileri TÜİK tarafından duyurulacak.