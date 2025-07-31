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57 milyon varil petrol rezervi tespit edildi

Bu yıl Diyarbakır, Gabar ve Batman’da 57 milyon varil petrol rezervi tespit ettiklerini belirten Enerji Bakanı Bayraktar, ‘Ekonomik değeri 4 milyar dolar’ dedi...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Temmuz 2025
57 milyon varil petrol rezervi tespit edildi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "2025'te karadaki petrol aramalarımızda, Diyarbakır, Gabar ve Batman'da yaptığımız çalışmalar neticesinde bugün itibarıyla farklı lokasyonlarda 57 milyon varillik rezerv tespiti yaptık. Bunun ekonomik değeri yaklaşık 4 milyar dolar" dedi. Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Bayraktar, yapılan çalışmalarla son olarak Karadeniz'de Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğalgaz keşfinin paylaşıldığını, bu keşfin Türkiye'nin 1.5 yıllık gaz ihtiyacı olduğunu anlattı. Söz konusu miktarla konutların gaz ihtiyacının 4.5 yıl boyunca karşılanabileceğini ifade eden Bayraktar, "Bu, aynı zamanda bugün itibarıyla 30 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe tekabül ediyor. Onun dışında petrol aramalarında, özellikle karadaki petrol aramalarımızda, Diyarbakır, Gabar ve Batman'da yaptığımız çalışmalar neticesinde bugün itibarıyla farklı lokasyonlarda 57 milyon varillik rezerv tespiti yaptık. Bunun ekonomik değeri, yaklaşık 4 milyar dolar" dedi.

SURİYE'YE GAZ İHRACATI BAŞLIYOR
Kilis'ten Halep'e uzanan hattın Mayıs'ta tamamlandığını anımsatan Bayraktar, bu hatta ilk gaz akışının başlayacağını açıkladı. Bayraktar, Türkiye'nin bu süreçte Azerbaycan ve Katar ile iş birliği yapacağı bilgisini paylaşarak, "Bu cumartesi günü Azerbaycan'dan gelecek gazı Kilis üzerinden Halep'e ihraç edeceğiz" dedi.

350 MİLYON VARİLLİK REZERV
Bayraktar, ABD şirketleriyle TPAO arasındaki Diyarbakır'da petrol ve gaz arama çalışmalarına yönelik anlaşmaya ilişkin, söz konusu 4 sahada ortaklarla yapılan değerlendirmede 350 milyon varillik rezerv belirlendiğini açıkladı. Bayraktar, "Kaya gazı veya kaya petrolü olarak nitelendirdiğimiz 4 ila 6 milyar varillik bir potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. 7 bin 600 kilometrekarelik bir alandan bahsediyorum. Bunun yaklaşık 12'de 1'inde operasyona başlıyoruz" dedi.

İKİNCİ YÜZER PLATFORM GELİYOR
Bayraktar, Osman Gazi yüzer doğalgaz üretim platformunun 2026'nın yaz aylarında hizmete başlamasının beklendiğini, platformun hizmete girmesiyle Karadeniz'de ikinci fazın tamamlanmasının ardından üretilen doğalgazla 8 milyon hanenin ihtiyacının karşılanacağını bildirdi. Bayraktar, Karadeniz'de devreye alınması planlanan ikinci yüzer üretim platformuna ilişkin ise "O da inşallah 2027'nin Aralık ayında Uzak Doğu'dan Türkiye'ye doğru hareket edecek" dedi.

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