Temmuz ayı doğum yardımı sorgulama ekranı 2025: Doğum yardımı ne zaman yatacak? İşte ödeme listesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş , doğum yardımı ödemelerine ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. Bakan Göktaş, Temmuz 2025 dönemi ödemelerinin 31 Temmuz itibarıyla annelerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

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Bugüne kadar doğum desteği kapsamında 220 bin 268 annenin hesabına toplam 1 milyar 750 milyon TL ödeme yapıldığını belirten Göktaş, yeni dönemde uygulamaya giren destek modelinin de ayrıntılarını paylaştı.

Yeni Destek Modeli 1 Ocak 2025'te Başladı

Bakanlık, doğum yardımlarında 1 Ocak 2025 ve sonrası doğumları kapsayan yeni bir düzenlemeye geçti. Buna göre:

İlk çocuk için tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılacak.

İkinci çocuk için aylık 1.500 TL destek sağlanacak.

Üçüncü ve sonraki çocuklarda ise aylık 5 bin TL ödeme yapılacak.