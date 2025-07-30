Temmuz ayı doğum yardımı sorgulama ekranı 2025: Doğum yardımı ne zaman yatacak? İşte ödeme listesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı ödemelerine ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. Bakan Göktaş, Temmuz 2025 dönemi ödemelerinin 31 Temmuz itibarıyla annelerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı ödemelerine ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. Bakan Göktaş, Temmuz 2025 dönemi ödemelerinin 31 Temmuz itibarıyla annelerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.
Bugüne kadar doğum desteği kapsamında 220 bin 268 annenin hesabına toplam 1 milyar 750 milyon TL ödeme yapıldığını belirten Göktaş, yeni dönemde uygulamaya giren destek modelinin de ayrıntılarını paylaştı.
Yeni Destek Modeli 1 Ocak 2025'te Başladı
Bakanlık, doğum yardımlarında 1 Ocak 2025 ve sonrası doğumları kapsayan yeni bir düzenlemeye geçti. Buna göre:
İlk çocuk için tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılacak.
İkinci çocuk için aylık 1.500 TL destek sağlanacak.
Üçüncü ve sonraki çocuklarda ise aylık 5 bin TL ödeme yapılacak.
Ödemeler, çocukların 5 yaşını doldurana kadar devam edecek. Başvurular, çocuğun sağ doğması koşuluyla ilk çocuk için doğumdan itibaren 12 ay içinde, diğer çocuklar için ise 5 yaşını doldurmadan yapılabilecek.
Başvurular E-Devlet Üzerinden
Doğum yardımı başvuruları e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekranı kullanılarak yapılabiliyor. Başvuru süreci, çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi'ne (KPS) kaydının tamamlanmasının ardından başlatılıyor.
Bakanlık, sistem üzerinden yapılan başvuruların en geç 15 gün içinde sonuçlandırıldığını duyurdu.
Kimler Doğum Yardımı Alabilir?
Doğum yardımı için belirlenen şartlar ise şöyle:
Anne, baba ya da her iki ebeveynin de Türk vatandaşı olması gerekiyor.
Ailenin Türkiye'de ikamet ediyor olması şart.
Başvurunun usule uygun şekilde ve belirtilen sürelerde yapılması zorunlu.
Bu koşullar sağlanmadan doğum yardımı ödemesi alınamıyor.
Ödemeler Nasıl Sorgulanır?
Doğum yardımı ödemeleriyle ilgili tüm süreç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın e-Devlet ekranı üzerinden takip edilebiliyor. Hak sahipleri, sorgulama ekranından hem başvuru durumlarını hem de ödemelerin hesaplara yatıp yatmadığını görüntüleyebiliyor.