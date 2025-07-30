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Bungalov tuzağına dikkat!

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan sahte satış ve dolandırıcılık vakalarındaki artışa dikkat çekerek tüketicileri uyardı. Mağdur olan vatandaşların e-Devlet üzerinden tüketici hakem heyetlerine veya tüketici mahkemelerine başvurarak haklarını arayabilecekleri hatırlatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Temmuz 2025
Bungalov tuzağına dikkat!

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Ticaret Bakanlığı, tüketicilere sosyal medya uyarısı yaptı. Bakanlığa ulaşan son şikayetlere göre, sosyal medya platformlarında giyim, ayakkabı, elektrikli ev eşyası satışı ile bungalov rezervasyonu gibi konularda açılan hesaplara para gönderilmesine rağmen ürünlerin teslim edilmediğine, vadedilen konaklama hizmetinin alınamadığına, ücret iadesi yapılmadığına ve ücret iadesi için satıcıyla iletişime geçilemediğine işaret edilen açıklamada, bu tür mağduriyetlerin önemli ölçüde arttığının tespit edildiği belirtildi. Şu noktalara dikkat edilmesi önerildi:

Reklam ve kampanyalarda adres bilgilerini kontrol edin.
Kaynağı belirsiz bağlantılara tıklamayın, bu bağlantılar üzerinden dosya indirmeyin, ödeme bilgisi girmeyin.
E-Postalardaki gönderici adresini dikkatle kontrol edin.
Resmi kurum adını taşıyan iletilerde doğrulama yapmadan işlem gerçekleştirmeyin.
Şüpheli mesajlarda kişisel bilgi ve şifrelerinizi asla paylaşmayın.


HAKKINIZI ARAYIN
Dijital mecralarda haksızlığa uğrayanlar, parasal sınırlar dahilinde tüketici hakem heyetlerine, daha yüksek tutarlarda ise tüketici mahkemelerine e-Devlet üzerinden başvuru yapabilir

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