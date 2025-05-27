Yüzde 10 peşinatla hemen teslim ev | Yeni Fikirtepe’de 7. etap satışta

İstanbul Kadıköy'de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Emlak Konut GYO tarafından hayata geçirilen Yeni Fikirtepe projesinde "İyi Fikir Kampanyası" başladı.

Kampanya kapsamında 7. Etap satışa sunulurken, dairelerin teslime hazır olduğu duyuruldu. Şehrin merkezinde konumlanan proje; sosyal donatı alanları, 7/24 yaşayan caddesi ve ulaşım bağlantılarına yakınlığıyla dikkat çekerken; yüzde 10 peşinat, 48 ay vade farksız ödeme, 0.69 vade farkı ve 60 ay vade şeklindeki ödeme koşullarıyla hem yatırımcılar hem de ev sahibi olmak isteyenler için fırsatlar sunuyor.

Toplamda 2.5 milyon metrekarelik inşaat alanı üzerinde yükselen Yeni Fikirtepe'de, 11 bin 127 konutun yanı sıra 808 ticari birim yer alıyor. Projede 2+1'den 4+1'e uzanan geniş daire seçenekleri bulunuyor.