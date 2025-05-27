Yaşlılara YADES desteğinde yeni aşama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlıların desteklenmesi için belediyeler tarafından hazırlanacak projelerin değerlendirileceği Yaşlı Destek Programı'na (YADES 2025) başvuruların alınmaya başladığını bildirdi.

YADES ile 65 yaş üstü vatandaşların korunması ve desteklenmesiyle bakım desteği ve psikososyal desteğe ihtiyacı olanların yaşadıkları mekanlarda gerekli bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılmasının sağlandığını kaydeden Göktaş, "9 yılda 64 milyon 333 bin lira destek sağlayarak, 54 farklı belediyedeki 91 projeyle 101 bin 690 hanede 153 bin 898 yaşlıya ulaştık" dedi.