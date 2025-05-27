Memura 3600 ek gösterge müjdesi! Maaş ve ikramiye artacak | 200 bin çalışana önemli imkan

Kamu görevlilerini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge uygulamasına ilişkin Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) önemli bir karar geldi. AYM, bazı devlet memurlarının 3600 ek göstergeden yararlanabilmesi için "15 Ocak 2023'ten önce atanmış olma" şartı getiren yasal düzenlemeyi iptal etti.



KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Bir Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (GİH) memurunun açtığı dava sonucunda dosya, Ankara 18. İdare Mahkemesi aracılığıyla Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Mahkeme, 7417 sayılı Kanun'un 5. maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na eklenen geçici 47. maddedeki "bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce..." ifadesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini istedi. AYM, yaptığı inceleme sonucunda söz konusu düzenlemeyi oy birliğiyle iptal etti.

6 AY SÜRE VAR

Kararda, aynı statüde yer alan memurların yalnızca farklı tarihlerde atandıkları gerekçesiyle farklı haklara sahip olmasının, hukuki ve makul bir temele dayanmadığı vurgulandı. Mahkeme, düzenlemenin eşitlik ilkesini ve mülkiyet hakkını ihlal ettiğine hükmetti. İptal kararı Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süre içinde yeni bir düzenleme yapılmaz ise karar uygulanacak. Söz konusu kararın yaklaşık 200 bin memuru etkilemesi bekleniyor.

Karar, 15 Ocak 2023 tarihinden sonra kamu görevine giren ve girecek olan Genel İdare Hizmetleri Sınıfı memurları ilgilendiriyor. Kamu kurumlarında yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri yürüten memurlar Genel İdare Hizmetleri sınıfını oluşturuyor. İl özel idaresi müdüründen itfaiye memuruna, gardiyandan yüksek mahkeme memuruna, şube müdüründen YÖK Genel Sekreteri'ne, uzmanlardan teftiş görevlilerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bu kararla, tarih şartı nedeniyle ek göstergeden yararlanamayan GİH sınıfı kapsamındaki memurlara ek gösterge yolu açılacak. 15 Ocak 2023 sonrasında kamuya atanan Genel İdare Hizmetleri Sınıfı memurlar ek gösterge artışından yararlanabilecek.

MAAŞ VE İKRAMİYE ARTACAK

Ek gösterge artışı kamu çalışanlarının maaş, ikramiye ve emekli aylıklarını belirleyen en önemli çarpanlardan birisi. Ek gösterge arttıkça kamu çalışanların maaş ve ikramiye ile emekli aylıkları da yükseliyor. 3600 ek gösterge artışı özellikle emekli ikramiyesinde ve emekli aylıklarında yüzde 30'a yakın artışa yol açacak. Mevcut maaşlarda bu oranda bir artış olmayacak. Fakat memurlara 15 Ocak 2023 sonrası için toplu ödeme yapılması da gerekebilecek.