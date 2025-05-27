Deprem bölgesine 500 milyon dolar!

Hazine ve Maliye Bakanlığı girişimleriyle Dünya Bankası'nca Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na deprem bölgesindeki işletmeler için 500 milyon dolarlık yeni bir finansman sağlayacak paket imzalandı.

Bu finansman, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'dan oluşan 11 ilin yanı sıra Batman, Bingöl, Kayseri, Mardin, Niğde, Sivas ve Tunceli'yi kapsayan 7 komşu ilde faaliyet gösteren işletmelere yönlendirilecek.

REEL SEKTÖRE DESTEK

Projeyle, bölgedeki firmaların yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması yoluyla istihdamın korunması ve ilave istihdam olanaklarının oluşturulması hedefleniyor. İmzaları tamamlanan bu projeyle, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgeler için uluslararası kuruluşlardan sağlanan toplam finansman tutarı 6.4 milyar dolara ulaştı.

Bu finansmanın yaklaşık 2.4 milyar dolarlık kısmı, reel sektör ve ihracatçıların desteklenmesi amacıyla kullanılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de istihdamı destekleyen, katma değerli üretimi teşvik eden ve uygun koşullu finansmana erişimi artıran politikalara öncelik verdiklerine işaret ederek, "Uluslararası kuruluşlarla sürdürülen güçlü iş birlikleri kapsamında sağlanan kaynaklar, reel sektöre etkin şekilde yönlendirilmekte" dedi.