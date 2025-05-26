Türksat 6A’dan ilk ihracat!

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A uydusu üzerinden ilk ihracatın gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu satışla Türksat, Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkeleri kapsayan Güney Asya pazarına doğrudan hizmet sunmaya başladı.

Bu, yalnızca bir kapasite satışı değil, aynı zamanda Türkiye'nin uzaydaki teknolojik egemenliğinin tescillenmesidir" ifadesini kullandı. Dubai'deki "CABSAT Fuarı" kapsamında, Türksat 6A üzerinden gerçekleştirilen ilk ihracata ilişkin açıklama yapan Uraloğlu, bu satışın, Türk mühendislerinin geliştirdiği milli bir haberleşme uydusunun ilk kez ticari olarak ihraç edilmesi açısından da büyük anlam taşıdığının altını çizdi.

Uraloğlu, "Bu ihracat, ülkemizin yüksek teknoloji alanında dışa bağımlılıktan ne denli uzaklaştığının da bir göstergesi. Artık uzayda yön veren taraftayız" dedi. Türksat'ın daha önce aktif olarak giremediği Güney Asya pazarında faaliyet gösteren bir operatör haline geldiğini vurgulayan Uraloğlu, anlaşmayla Türksat'ın, uluslararası alanda marka değerini daha da yükselttiğini ifade etti.