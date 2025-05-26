Bakan Yumaklı müjdeyi verdi: Balıkçılara 131 milyon TL destek!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, özellikle küçük ölçekli balıkçı gemilerine son 7 yıldır destek verdiklerini belirterek, "Şu ana kadar 650 milyon lira civarında bir destek söz konusu oldu.

2025 yılı için buradan da bir müjde verelim; 131 milyon liralık destek bu ay sonu itibarıyla balıkçılarımızın hesabına yatmış olacak" diye konuştu.

Samatya Balıkçı Barınağı'nda balıkçılarla değerlendirme toplantısında bir araya gelen Yumaklı, "Büyük gemilerin özellikle uluslararası sularda avcılık yapmasını istiyoruz, bunu da destekliyoruz. Geçtiğimiz ay ilgili arkadaşlarımız, bakan yardımcımız bazı ülkelere gitti, altyapısını gerçekleştirdi" dedi.