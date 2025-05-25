Plaka gizleyene 140 bin lira! Trafik cezalarını artıracak kanun teklifi kanun teklifi TBMM’de

AK Parti, 36 maddeden oluşan, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklife göre, elektronik ortamda tescili mümkün olan araçlara satış tarihinden itibaren 3 iş günü içinde tescil edilme zorunluluğu getiriliyor. Sahibi ölen araçlar mirasçılar tarafından 90 gün içerisinde tescil edilecek.

Trafikten çekilen araçların trafikte kullanıldığının tespit edilmesi halinde Motorlu Taşıt Vergisi kayıtları kapatılacak. Ağır suçlardan kaçmak amacıyla araç plakasının farklı okunmasına veya okunmaması için eylemde bulunan sürücülere uygulanan idari para cezası 140 bin lira olacak, yıl içerisinde iki kez tekrarlanması halinde ise 280 bin lira olacak, araçlar ise trafikten menedilecek.

Böylelikle terör, kaçakçılık, uyuşturucu, kasten öldürme suçu işleyenlerin yanı sıra hız ihlali, alkollü veya ehliyetsiz araç kullananların önüne geçilecek. Alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyeti alınan sürücülerin ikinci defa aynı kurala uymaması halinde uygulanacak para cezası 50 bin TL olacak. Bu ihlal 3 veya daha fazla olursa 150 bin TL ceza uygulanacak.