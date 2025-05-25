Bakanlık duyurdu: Mesafeli satışlarda iade edilen ürünün kargo ücretini satıcı ödemeyi sürdürecek

Tüketicilerin mesafeli olarak kurdukları sözleşmelerde cayma hakkını kullanmaları halinde iade kargo ücretlerini satıcı veya sağlayıcılar ödemeyi sürdürecek.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tüketicilerimizin mesafeli olarak kurulan sözleşmelerde cayma hakkını kullanmaları halinde iade kargo ücretlerinin satıcı veya sağlayıcı tarafından karşılanması şeklindeki uygulamanın korunması yönünde yeniden mevzuat değişikliği yapıldı. Cep telefonu, akıllı saat ve bilgisayar ürünlerinde cayma hakkı devam edecek" denildi.