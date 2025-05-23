Yatırımda yapay zeka girişimleri gözde!

Bu yılın ilk çeyreği, dünya genelindeki risk sermayesi yatırımlarında süregelen temkinli yaklaşımın Türkiye girişimcilik ekosistemine yansımalarıyla başladı. StartupCentrum tarafından hazırlanan 2025 1. Çeyrek Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu'na göre, 2025'in ilk çeyreğinde Türkiye'de toplam 53 yatırım turu gerçekleştirildi ve girişimler toplamda 77.6 milyon dolar yatırım aldı. Yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen yatırımların 13'ü TÜBİTAK BİGG Fonu kapsamında gerçekleşti. 2025'in ilk çeyreğinde özel sektör tarafından 40 yatırım işlemi hayata geçirildi.

KURUMSAL YATIRIMCI AĞIRLIKTA

2025'in ilk çeyreği yatırımcılar açısından incelendiğinde, kurumsal yatırımcıların ağırlıkta olduğu dikkat çekti. Yatırım süreçlerine katılan 93 yatırımcının 76'sı girişim sermayesi fonları (VC), kurumsal risk sermayesi (CVC) veya yatırım şirketleri gibi kurumsal yapılarken, 17'si bireysel yatırımcıdan oluştu. Bireysel yatırımcılar arasında ise iki melek yatırım ağı yer alırken; geri kalan 15 isim ise Türkiye'deki bireysel melek yatırımcılardan oluştu. Kurumsal yatırımcıların merkezlerine bakıldığında, 76 kurumsal yatırımcının 58'i Türkiye merkezli, 18'i ise yurt dışı kaynaklı oldu. 2025 yılının ilk çeyreğinde yatırım alan 53 girişimin 33'ü İstanbul merkezli oldu. İstanbul'u 9 girişimle Ankara, 4 girişimle ise İzmir takip etti.



OYUNA 36.4 MİLYON DOLAR

Yapılan yatırımların sektörel dağılımına bakıldığında ise belirli alanlara yoğunlaşan bir görünüm ortaya çıktı. Özellikle yapay zeka temelli çözümler geliştiren girişimler hem yatırım miktarı hem de işlem sayısı açısından ön plana çıktı. Oyun sektörü de 2025'in ilk çeyreğinde yatırım miktarı olarak en çok yatırımı (36.4 milyon dolar) alan sektörlerden biri oldu.