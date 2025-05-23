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TCMB Başkanı Karahan yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmeyerek yüzde 24 olarak duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025
TCMB Başkanı Karahan yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı!

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TCMB Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-II'nin tanıtımı amacıyla İstanbul Finans Merkezi TCMB Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Başkan Karahan, "Sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ediyoruz. Mart ve Nisan aylarında finansal piyasalarda yaşanan hareketlilik karşısında, TCMB olarak proaktif bir biçimde gerekli adımları attık. Önümüzdeki dönemde de para politikasındaki kararlı duruşumuzu sürdürerek, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz. Küresel ticaret ve ekonomi politikalarına dair belirsizlik yüksek seviyelerini koruyor. Tarife adımları küresel enflasyon beklentilerini bir miktar artırmıştır. Sıkı para politikası sonucu talep kompozisyonu daha dengeli hale gelmiştir. Sanayi ve hizmet üretimi ilk çeyrekte artmıştır. Enflasyonun 2025'te yüzde 24'e, 2026'da yüzde 12'ye ve 2027'de yüzde 8'e gerileyeceği tahmin edilmektedir. Politika tepkisiyle tahminler üzerindeki yukarı ve aşağı yönlü etkiler birbirini dengelemiştir. Belirsizliklerin geçmiş döneme göre daha yüksek olduğunu da göz önünde bulundurarak ihtiyatlı ve sıkı para politikası duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz" dedi.

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