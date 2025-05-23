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Geçmişten geleceğe! Halkbank 87'nci yaşını kutluyor

1933 yılında esnaf, sanatkâr ve küçük meslek sahiplerine uygun koşullarda kaynak aktarmak amacıyla "Halkbank ve Halk Sandıkları" kanunu kapsamında kurulan ve 1938 yılında faaliyetlerine başlayan Halkbank; 87 yıldır üretimi, istihdamı ve toplumsal refahı önceleyen vizyonuyla Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna eşlik ediyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025
Geçmişten geleceğe! Halkbank 87’nci yaşını kutluyor

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1933 yılında esnaf, sanatkâr ve küçük meslek sahiplerine uygun koşullarda kaynak aktarmak amacıyla "Halkbank ve Halk Sandıkları" kanunu kapsamında kurulan ve 1938 yılında faaliyetlerine başlayan Halkbank; 87 yıldır üretimi, istihdamı ve toplumsal refahı önceleyen vizyonuyla Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna eşlik ediyor.

3,2 trilyon TL'yi aşan aktif büyüklüğü ve kapsayıcı projeleriyle ekonomiye yön veren Halkbank, finansal okuryazarlıktan girişimciliğe, dijital dönüşümden sürdürülebilirliğe uzanan çok boyutlu yaklaşımıyla geleceğe güvenle ilerliyor.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bu anlayışı "Ekonomik kalkınmayı yalnızca rakamsal büyüklüklerle değil; insanı, aileyi ve toplumsal dengeyi merkeze alan bir yaklaşımla değerlendiriyoruz. Kadınların iş gücüne katılımını artırmak sadece ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal adaletin ve verimliliğin de gereğidir" derken, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kadın girişimciliği bireysel başarıdan çok daha fazlası; kalkınmanın sosyal boyutunu güçlendiren stratejik bir alandır. Kadınların kullandığı her üç girişimci kredisinden birinde Halkbank'ın imzası var. Bu sorumluluğu büyük bir inançla taşıyoruz" dedi.

Girişimciliği toplumsal dönüşümün itici gücü olarak konumlayan Halkbank, 2021 yılından bugüne kadar 202 bin girişimciye 31,8 milyar TL finansman sağladı. Banka, Girişimci Krediler ile girişimci potansiyelinin yanında yer alarak; onları, ülkenin üretim ve istihdamına katkı vermeleri için cesaretlendiriyor.

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