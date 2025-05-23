Büyümeye devam! DeFacto Kuveyt’te

Yurt içinde ve yurt dışında yeni mağaza yatırımlarını hız kesmeden sürdüren DeFacto, Orta Doğu'daki büyüme stratejisine Kuveyt yatırımıyla devam ediyor. DeFacto, ülkedeki ilk mağazasını, Kuveyt'in prestijli alışveriş merkezi The Avenues müşterileriyle buluşturdu.

Müşteri deneyimini önceliklendiren bin 272 metrekarelik mağazada; kadın, erkek, çocuk ve bebek kategorilerindeki giyim, aksesuar ve ayakkabı gibi binlerce ürün müşterilerin beğenisine sunulacak.

500'ü aşkın mağazası ve online operasyonlarıyla dünyanın dört bir yanında milyonlarca müşteriye ulaşan DeFacto, yurt içi ve yurt dışı mağazalarına yenilerini eklemeye devam edeceğini açıkladı.