Bakanlık açıkladı: Esnafa dev destek

Ticaret Bakanlığı, esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine destekli, faiz indirimli kredilerin tutarının nisan sonu itibarıyla 615,4 milyar liraya ulaştığını açıkladı.

Kredili bakiyelerin sektörel dağılımında öne çıkan alanlara işaret edilen açıklamada, toptanperakende ticaretin 82 milyar lira, ulaştırma ve depolamanın 72 milyar lira, imalat sektörünün 22,3 milyar lira olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu üç sektörün toplam bakiyenin yarısından fazlasını oluşturduğuna işaret edilerek, tarımdan turizme, eğitimden sağlığa kadar esnaf ve sanatkarlara 18 başlıkta finansman sağlandığı ifade edildi.