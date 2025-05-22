Güçlü Sanayi Güçlü Gelecek Zirvesi yapıldı! Yatırım teşvik sistemi yenileniyor

Türkiye'nin küresel üretim üssü haline gelmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yeni program ve projeleri devreye alıyor. Turkuvaz Medya Grubu'nun haftalık ekonomi dergisi Para tarafından düzenlenen ve Halk Leasing sponsorluğunda gerçekleşen "Güçlü Sanayi Güçlü Gelecek" zirvesinde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, yatırım teşvik sistemini yenileyeceklerini ve "Ulusal Sanayi Alanları Master Planı"nı devreye alacaklarını anlattı.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem moderatörlüğünde gerçekleşen "Finansman İhtiyacına Yenilikçi Çözümler" başlıklı panelde konuşan Halk Leasing Genel Müdürü Bülent Mutlu da sanayi firmalarının, KOBİ'lerin, büyümenin yanında dayanıklılığa da odaklanması gerektiğini vurgulayarak, "Birincil öncelik, nakit akışını etkin yönetmek olmalı. İşletmenin sağlıklı faaliyet göstermesine yardımcı olacak yatırımları da ertelememek gerekir" dedi.