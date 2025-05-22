43 bin TL’ye oda 6 bin TL’ye plaj! Bodrum’da yaz sezonu yeni fiyat tarifesiyle açıldı

Ülkemizin gözde tatil merkezlerinden Bodrum'da yaz sezonunun başlamasıyla plaj ve otellerde hareketlilik başladı. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkan Yardımcısı Alişir Şahin de tatil tarifesini açıkladı. Bodrum'un her kesime hitap ettiğini söyleyen Şahin, "Konaklamada oda fiyatları kişi başı gecelik 2 bin liradan başlıyor, verilen hizmete göre Türkbükü ve Yalıkavak gibi bölgelerde 43 bin liraya kadar çıkıyor. Şehir merkezinde olan otellerde ise kişi başı gecelik 2 bin liraya konaklamak mümkün" dedi.

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Şahin, plajlara ilişkin de şu bilgiyi verdi: "Bodrum'da her kesime yönelik plaj var. Ücretsiz halk plajları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyenin nitelikli plajları var. Bunun dışında özel plaj işletmeleri bulunuyor. Bu özel plajlarda harcama zorunluğu ve hizmet değişiklik gösteriyor. Bölgesel olarak fiyatlar değişmekle beraber kişi başı fiyat verilen hizmet kalitesine göre bin liradan başlıyor ve 6 bin liraya kadar çıkıyor."