2.3 milyon bölüm dönüştürüldü! Bakan Yardımcısı Ömer Bulut 2. Kentsel Dönüşüm Zirvesi’nde konuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Yeni Asır ve Turkuvaz Medya Grubu iş birliğindeki 'İzmir 2. Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nde Türkiye'de deprem hazırlığı yapılması açısından kentsel dönüşümün büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bulut, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'un da önemine değinerek, yasa kapsamında bugün itibariyle 87 bini İzmir'de, 923 bini de İstanbul'da olmak üzere ülke genelinde toplam 2.3 milyon bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığını aktardı.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremden sonra bölgede 452 bin konutun yapımına başladıklarını, bu konutların 201 binini teslim ettiklerinin altını çizen Bulut, "İnşallah bu yılın sonunda da tüm konutları ve ticarethaneleri tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim ederek deprem bölgesindeki yaraları sarmış olacağız. Bakanlık olarak büyük enerjimizi şu an deprem bölgesine vermiş durumdayız. Bu yılın sonunda oradaki süreci tamamladıktan sonra İzmir, İstanbul gibi yerlere daha fazla mesai harcayacağız" dedi.