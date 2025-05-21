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Yaz ayları yaklaştı rakamlar hareketlendi! Ev fiyatına tatil: Aylık 4.3 milyon TL'ye kiralık yazlık ilanı

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte tatil bölgelerindeki kiralık yazlık piyasasında hareketlilik başladı. Fiyat rekorunu ise aylık 4.3 milyon lirayla Bodrum’da bir villa kırdı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025
Yaz ayları yaklaştı rakamlar hareketlendi! Ev fiyatına tatil: Aylık 4.3 milyon TL’ye kiralık yazlık ilanı

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Pandemi sonrası dönemde tatil anlayışındaki değişiklikler, yazlık evlere olan ilgiyi artırdı. Kalabalık oteller yerine daha izole ve konforlu alanlar tercih edilirken, ihtiyaçlarına uygun ve hesaplı yazlık bulmak isteyenler şimdiden harekete geçti. Tatil bölgelerinde kiralık yazlık piyasasında hareketlilik başladı. EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Zuhal Balsarı, bu yıl da fiyat aralıklarının geniş bir skalada değiştiğini gördüklerini söyledi. Bu yıl yazlık kiralama fiyatlarında yüzde 40 ila 60 arasında artışlar gözlemlendiğini ifade eden Balsarı, şu bilgileri verdi:

HAFTALIK EN AZ 15 BİN TL
"Popüler tatil bölgelerinde haftalık kiralamalarda fiyatlar 15 bin liradan başlayarak lüks villalarda 330 bin liraya kadar çıkabiliyor. Günlük kiralamalarda ise lüks segmentte 10 bin liraya kadar ulaşan fiyatlar görülürken, daha mütevazı seçeneklerde bu rakam 3 bin lira ile 6 bin lira arasında değişiyor. Ege Bölgesi'ndeki Ayvalık, Alaçatı, Çeşme gibi geleneksel tatil noktaları hâlâ en çok tercih edilen yerler arasında. Ancak artan fiyatlar, tatilcileri Urla, Foça, Dikili, Seferihisar ve Gökçeada gibi daha sakin bölgelere yönlendiriyor."

REKOR BODRUM'DAN
Yaz aylarının yaklaşmasıyla online ilan platformlarında da hareketlilik arttı. Sahil şeridinde her bütçeye göre yazlık görülürken, fiyatta rekoru Muğla Gölköy'deki bir ev çekti. İlanlarda ultra lüks, 4+2 odalı ve özel havuzlu villanın aylık kirası 4.3 milyon lira olarak yer aldı.

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