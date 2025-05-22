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5 milyon kişiyi ilgilendiriyor! 2B arazilerine tapu müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5 milyon vatandaşı ilgilendiren 2B arazileri hakkında, "Yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız" diye konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025
5 milyon kişiyi ilgilendiriyor! 2B arazilerine tapu müjdesi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5 milyon vatandaşın heyecanla beklediği bir adımı attıklarını belirterek, "Tapu teşkilatımızla kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız. Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu alanların kullanıcılarını süratle tespit edecek ve yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız" diye konuştu.

ÜÇ BOYUTLU ŞEHİR
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 178. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Kurum, 3 Boyutlu Şehir Modelleri Projesi'yle de her sokağın, her binanın ve hatta her dairenin üç boyutlu halini üreteceklerini dile getirdi. Bakan Kurum, 3 Boyutlu Şehir Modelleri Projesi ile Değer Bilgi Merkezi'nin ilk uygulamasını İstanbul'da başlatacaklarını dile getirerek, şöyle konuştu: "Tabii İstanbul, aynı zamanda deprem riskinin en yüksek olduğu şehir. Bu nedenle değer haritaları ve üç boyutlu şehir modellerimizi kentsel dönüşüm politikalarıyla entegre edeceğiz. İstanbul'un en riskli bölgelerindeki yapıların durumunu, dijital ortamdan anlık olarak izleyecek ve adımlarımızı buna göre atacağız."

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