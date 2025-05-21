Girişimciler desteklenecek! Halkbank ile İTÜ ARI Teknokent’ten önemli iş birliği

Halkbank ile İTÜ ARI Teknokent, girişimcilerin büyümesine ivme kazandıracak bir iş birliğine imza attı. Halkbank'ın HUBrica Hızlandırma Programı kapsamında, İTÜ Çekirdek aracılığıyla fintek, yapay zekâ ve sürdürülebilirlik odaklı girişimler için özel bir hızlandırma programı hayata geçirildi. Halkbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Murat Yıldırım, "Hedefimiz; girişimcilere finansal destek sağlamanın ötesine geçerek, onlara nitelikli mentörlük, eğitimler ve uluslararası iş ağlarına erişim gibi çok katmanlı imkânlar sunmak" dedi.

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