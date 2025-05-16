AXA Türkiye’den acente buluşmaları!

AXA Türkiye, devam ettiği "2025 Acente Buluşmaları" toplantı organizasyonunda sektöre yön verecek yeniliklerini ve AXA Grubu'nun 2024 yılına ait finansal sonuçlarını paylaştı. 2024 yılında, bireysel ve ticari branşların yanı sıra hayat ve sağlık sigortalarında da güçlü bir gelir artışı elde eden AXA Grubu, artan müşteri memnuniyeti ve yenilikçi girişimleri sayesinde müşteri sadakatinde önemli bir sıçrama yaşadı.



Teknolojiye yaptığı yatırımları sürdüren şirket, yüksek getirili iş alanlarına yönelerek hissedar değerini artırmayı hedefliyor. 2024'te fiyatlandırma disiplininden ödün vermeden hacim artışını hızlandıran AXA Grubu, yıl boyunca grup düzeyindeki faaliyet kârını 8.1 milyar euroya ulaştırdı. Bireysel, ticari ve sağlık sigortası alanlarında güçlü teknik marj ile desteklenen kârlılık artışı kaydedildi.

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