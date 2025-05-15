Kurbanlık tarifesi! Ortalama yüzde 18 artış

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, Kurban Bayramı'nda kurbanlık arzında sıkıntı yaşanmayacağını belirterek, "Bu yıl Kurban Bayramı'nda 3 milyondan fazla küçükbaş satışa sunulacak" dedi.

Vatandaşların kurbanlık için genellikle küçükbaşa yöneldiğine işaret eden Çelik, şöyle konuştu:

"Kurbanlıkların fiyatları bölgelere göre değişiyor. Bu yıl fiyatlarda geçen yıla göre ortalama yüzde 18 artış öngörüyoruz. Bu artışta, yem başta olmak üzere girdi maliyetlerinin yüksekliğini en önemli etken olarak söyleyebiliriz. Küçükbaş kurbanlıklarda canlı kilogram fiyatı 270 lira ile 300 lira arasında değişiyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız kurbanlıkları 11 bin ile 18 bin lira arasında alabilecek. Büyükbaş hayvanda ise bu fiyatlar 100 bin liradan 160 bin liraya kadar çıkabilmekte."