Yeşil dönüşüme dört koldan destek!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası iş birliğiyle hayata geçirilen 400 milyon dolar bütçeli Sosyal Olarak Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi Tanıtım Programı'na katıldı.

Kacır, "Bölgesel kalkınmayı çevresel sürdürülebilirlikle buluşturmak üzere, Dünya Bankası iş birliğinde Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Özellikle kadınlar ve gençler başta olmak üzere kırılgan grupların ekonomik hayata katılımını artırmayı, yeşil geçim kaynakları oluşturmayı ve sosyal kapsayıcılığı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Proje kapsamında KOBİ'lere yeşil dönüşümde 180 milyon dolar faizsiz kredi, genç ve kadın girişimcilere 32 milyon dolar kuluçka desteği ve yerel idarelere yeşil altyapıda 172 milyon dolar hibe desteği sağlanacağını açıklayan Kacır, "Son bileşen olan acil durum müdahale bileşeniyle ise olası afet veya krizler karşısında hızlı ve etkili yanıt verilebilmesi için finansal kaynak oluşturmak amaçlanıyor" dedi.